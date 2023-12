Fiorello torna su Rai1 e scalza Amadeus | rivoluzione nel palinsesto

(Di sabato 30 dicembre 2023)è di nuovo protagonista su, una mossa che segna una significativanel. Dopo varie apparizioni sulla prima Rete,fa il suo grande ritorno ospitando un segmento speciale del Tg1 intitolato “Stasera Parlo Io”. Questa lunga intervista, curata dal direttore del telegiornale Gian Marco Ciocchi, va in onda in un orario di grande ascolto, l’access prime time, simboleggiando una pace rinnovata trae il notiziario. L’evento ha causato una ristrutturazione notevole del. Normalmente, questo slot orario è dominato dacon il suo programma “Affari Tuoi”, che ha ottenuto ottimi ascolti. Tuttavia, per questa occasione speciale, “Affari Tuoi” è stato posticipato, lasciando spazio allo speciale ...

Fiorello torna su Rai1 . Non che mancasse da molto tempo, viste le diverse incursioni sulla prima Rete, ma stavolta è ospite del Tg1 per Stasera ... (dilei)

Rosariosu Rai Uno per un'intervista esclusiva a cura del Tg1. Dopo l'enorme successo ottenuto con il suo programma, Viva Rai 2 , in onda tutte le mattine sulla seconda rete della Tv di Stato, ...La Carrà (televisivamente mai morta)a brillare ancora una volta come la stella cometa (che è ... Nessuno tra i tanti amici intervistati (daa Tiziano Ferro, fino a Renzo Arbore) ha ...Torna l'appuntamento con Terra Amara. Dopo la pausa natalizia la soap torna su Canale 5 con un mega appuntamento oggi e domani, 31 dicembre,2023.Fiorello, "Stasera parlo io", intervista allo showman italiano a cura del Tg1: quando e dove vedere lo speciale curato da Gian Marco Chiocci in tv ...