Fiorello | la tentazione del ritiro | «Ci stiamo avvicinando… La politica? Ecco per chi voto»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo 40 anni di carriera e un discreto paniere di successi,ammette di avere ancora dei rimpianti. Intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, nello speciale «Stasera parlo io», lo showman raconta: «Il mio più grande rimpianto è quello di non avere studiato come avrei voluto perché era una questione di frequenza, quando andavo a scuola rendevo bene». Ammette che avrebbe voluto «leggere di più, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento, ma soprattutto imparare una lingua straniera. Invidio i bambini inglesi che già a sei anni sanno parlare l’inglese». Dopo tanti anni, c’è sempre quell’idea che gli ronza di ritirarsi dalla scene: «Sono arrivato a 63 anni, 64 a maggio, e credo che ciavvicinando al momento in cui mi ritirerò. Non sono uno di quelli che fanno una carriera superlunga, diciamo che tra… vabbè, non ...

E quindiper chi ha votato "Non ho un voto fisso. Se mi piace una persona voto per quella persona. Le ultime tre volte, ho votato due volte per uno schieramento e un'altra per un altro ...