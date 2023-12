Fiorello a tutto campo | da Sanremo alla politica | l’intervista

Con Mike ho lavorato tanto e lui si divertiva come un bambino", ricordache ammette: "Non ho rimpianti sulle mie scelte, rifarei".parla della figlia Angelica che a 'Viva Rai2!...... la cantante ha deciso di stopparee, una volta ottenuto il silenzio, ha raggiunto la platea. ... "Vuoi sapere chi ho votato",allo scoperto con Chiocci: l'intervista dopo il Tg1 Poi c'è ...Fiorello è stato intervistato in esclusiva dal Tg1 che si è fatto raccontare la carriera dello showman più famoso e amato d'Italia. Il comico ha parlato dei suoi esordi ...«Se mi hanno chiesto di entrare in politica Quando ero a Milano sì, ai tempi c'era Berlusconi, lavoravamo insieme a lui quindi era capitato». Lo racconta Fiorello ...