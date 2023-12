Film al cinema | perché ci fa bene vederli senza intervallo

(Di sabato 30 dicembre 2023) A metà di pellicole come Killers of the Flower Moon è davvero indispensabile alzarsi e dare un’occhiata allo smartphone?

stasera 26 dicembre su Cinema Uno e in streaming su Now arriva in prima tv Super Mario Bros. Il Film : trama cast di doppiatori italiani stasera ... (movieplayer)

Vacanze di Natale torna al cinema quarant’ anni dopo per un giorno . Sold out o meno per il 30 dicembre 2023 – ad ora non sembra – il film dei ... (ilfattoquotidiano)

AGI - Il 30 dicembre, solo per un giorno, torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata uno deicult delitaliano degli anni '80, 'Vacanze di Natale', diretto dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina. La pellicola arrivò nelle sale Il 23 dicembre del 1983 e raccontò la società di allora ...Celebrando ali 40 anni di unche ha fatto ridere e divertire intere generazioni, il 30 dicembre sarà anche il momento per rivivere un rito che per molti anni ha accompagnato i ...Nella serata di venerdì precedente al weekend di Capodanno, molti canali principali del digitale terrestre trasmetteranno programmi e show televisivi per intrattenere il pubblico. Tuttavia, ci saranno ...Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese, è il quinto titolo in programmazione nella rassegna Top 5 del Cinema Pecci. Con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro ...