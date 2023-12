Fichi secchi | allarme del ministero della Salute su un lotto tossico La raccomandazione | “Non mangiateli”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) A pochi giorni da Capodanno gli italiani si accingono ad imbandire le tavole per il cenone e diventa quindi di stretta attualità l’allerta alimentare da parte delper uno dei prodotti che è sempre in tavola in queste occasioni, tra i classicifrutta e dei dolci: i. L’allerta alimentare, così come appare sul sitosicurezza alimentare del, riguarda undi produzione digiganti Ventura in confezione da 300 grammi venduti nei punti vendita Gran Mercato. Possibile presenza di aflatossina B1, una tossina prodotta da un fungo, la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti in termini di ...