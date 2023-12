Fiamme in un appartamento del centro | rinvenuto il corpo di una 95enne

(Di sabato 30 dicembre 2023)in unnel I Municipio, rinvenuta priva di vita una donna di 95 anni. È successo al civico 64 di via dei giornalisti, tra via Trionfale e via della Camilluccia, in pieno, dove poco prima delle ore 18 è scoppiato un incendio di un edificio al primo piano su uno stabile di cinque. Lanciato l'allarme sul posto, la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha inviato cinque squadre, il capo turno provinciale, il funzionario di servizio oltre al carro Autoprotettori. Sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo diversi inquilini, ma all'interno dell'inè statoildi una donna priva di vita. L'intervento è tutt'ora in corso.

Incendio divampa durante la notte in un, rimasto distrutto, in via Magellano a Sassari: tratti in salvo 90enne con la figlia , trasportati d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118 per accertamenti.