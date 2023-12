Festeggiamenti di fine anno | Pianificati controlli della Polizia Stradale

(Di sabato 30 dicembre 2023) In occasione deidi: dispostida parte di tutte le Questure di Campania e Basilicata Ladi Stato, su tutto il territorio nazionale, ha programmato una mirata campagna di servizi per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica nella notte di San Silvestro. Alla luce del consueto aumento del traffico serale e notturno, nonché del clima diche caratterizzano la festività in argomento, il CompartimentoCampania e Basilicata in accordo con le locali Questure, in ogni provincia, ha pianificato, nei quadranti 19/01 del 31 dicembre 2023 e 01/07 del 1° gennaio 2024, specifici servizi nelle località ove ...

...intervento e mirate misure di prevenzione per "garantire il sereno svolgimento dei". ... A tal, nel corso del comitato è stata stabilita la istituzione, per la notte di Capodanno, di ...E' caos in Inghilterra alla vigilia deidianno per l'annullamento solo in mattinata di almeno 14 corse sulle linee Eurostar a causa di un'interruzione della linea ferroviaria vicino Londra che sta avendo ripercussioni ...Accoltellato durante i festeggiamenti per il Natale all'esterno di un bar: la polizia di Stato avvia le indagini per identificare l'autore o gli autori delle violenze. I fatti si ...Home Adn Kronos Gb, si allaga tunnel Eurostar: caos passeggeri, sospese le corse per Londra In migliaia bloccati nel weekend di Capodanno. Ripercussioni anche per i treni Southeastern ...