Ferragni | team in crisi | dal capo della comunicazione all' assistente personale | chi è in discussione

«Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni ]: in realtà le vendite servono per pagare il vs cachet esorbitante». È solo uno stralcio delle mail ... (leggo)

«Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni ]: in realtà le vendite servono per pagare il vs cachet esorbitante». È solo uno stralcio delle mail ... (ilmessaggero)

Crisi nera per Chiara: il suo, dal capo della comunicazione all'assistente personale, sarebbe in discussione dopo lo scandalo del pandoro Balocco. Nella black list non ci sarebbe solo il manager Fabio Maria ...Dopo il caso del pandoro Balocco e della maxi - multa dell'Antitrust all'imprenditrice digitale, alcune indiscrezioni trapelate nell'ultimo periodo parlano di crisi nella squadra dell'influencer più ...«Best team». Chiara Ferragni festeggiava così, sui social, i traguardi raggiunti insieme ai dipendenti. Ora invece la sua squadra è in crisi. Dal capo della ...Da quando è scoppiato il caso del pandoro e delle uova di Pasqua, si sono fatte supposizioni di ogni tipo sul possibile «capro espiatorio» del team Ferragni. Ma lo staff è davvero in discussione