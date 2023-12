Feroci battaglie a Gaza | decine di vittime

9.00 Gaza,Israele: in corsoNella Striscia di Gaza continuano a svolgersi "" e sono decine i "terroristi" di Hamas uccisi nelle ultime ore. E' quanto fanno sapere le forze armate israeliane (Idf).le polemiche che si sono scatenate in queste ore. C'è chi insinua addirittura che Conte non ...che continuerò a fare con determinazione. E su questo se ne facciano tutti una ragione'. ...Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende (forse) in Avengers: Secret Wars e Captain America ...I Detroit Pistons hanno subito la loro 27ma sconfitta consecutiva, record per una singola stagione della Nba. Contro i Brooklyn Nets, i Pistons hanno perso per 112-118 al termine di una feroce ...