“Febbre” da Capodanno” | countdown con Festa sul palco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnsenza precedenti. Il conto alla rovescia è già scattato. Tutti i dettagli del grande evento organizzato dal Comune per il prossimo 31 dicembre, nella centralissima Piazza Libertà, sono stati definiti. Si comincerà alle ore 22:15. Il primo a salire sul, in una notte dal sapore magico, presentata con maestria dalla nota conduttrice di RDS, Anna Pettinelli, sarà il grande cantautore romano, Antonello Venditti. Artista intergenerazionale che non ha bisogno di presentazioni, si esibirà in concerto con il meglio del suo sconfinato repertorio. Con i suoi successi senza tempo, prenderà per mano la piazza avellinese e la condurrà alla fatidica mezzanotte, in un crescendo di emozioni e forti suggestioni. Il trepidantee l’immancabile brindisi vedranno sulil capo ...