Famiglia e imprese al centro | la manovra è legge | Meloni esulta

... magari a tavolino con la propriao partner. Vediamo quindi 4 modi per poter risparmiare e ...aumentare i risparmi nel 2024 Partner Cambio generazionale Strumenti e opportunità per le5 ...... Ismea distribuirà finanziamenti, fino a un massimo del 50%, per le piccole e mediedel ... L'importo caricato sulla card sarà di circa 460 euro a: oltre ai 382,50 euro già previsti per ...Una manovra da 28 miliardi per il 2024 dei quali 15,7 finanziati in deficit. La maggioranza vanta di aver varato una Legge di Bilancio a favore di famiglie e imprese. “Una Manovra importante che mette ...Sul piatto 28 miliardi di euro. La maggioranza esprime soddisfazione, ma l'opposizione tuona: "E' una manovra di tagli e tasse da far invidia ai governi tecnici" ...