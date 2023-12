Famiglia di Schumacher vende Ferrari che gli venne regalata nel 2005

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’automobile dell’ex campione di Formula 1 è stata messa all’asta: si trattava di un nuovo modello per l’epoca e il suo valore è altissimo A 10 anni dal tragico incidente (era il 29 dicembre 2013) di Michael, il mondo continua a interrogarsi sulle sue condizioni. Solo Jean Todt, suo ex capo alla, nonché grande amico, è solito parlare quando fa visita al tedesco e alla suain Svizzera. All’Equipe di recente ha detto: “Michael è qui, quindi non mi manca. Semplicemente non è più il Michael di una volta. Lui è diverso ed è meravigliosamente guidato dalla moglie e dai figli, che lo proteggono”. Museo dedicato a Micheal(Ansa) – Notizie.comTutto ciò che riguarda l’ex campione, è leggenda. È accaduto spesso con le sua auto di Formula 1 (nel 2022 una vettura del 2003 è stata battuta ...

