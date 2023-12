Fabregas | “Como? È stata un opportunità Ora puntiamo in alto”

E’ stata l’ultima partita di Cesc Fabregas come allenatore del Como , quella pareggiata in extremis contro il Palermo. Il tecnico spagnolo è ... (sportface)

Sconfitto a Brescia per la prima volta nella gestione Fabregas , il Como ospita in questo diciottesimo turno di serie B il Palermo di Corini . Lariani ... (infobetting)

Como - UFFICIALE : arriva Roberts - in scadenza la deroga per Fabregas

La deroga per far allenare Cesc Fabregas è in scadenza, così il Como trova una soluzione tampone. Il club lombardo (serie B) ha... (calciomercato)