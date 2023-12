Fabiani elogia Guendouzi | «Se corre lui corre anche la Lazio Presto di nuovo in Nazionale»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023), direttore sportivo dellaper le sue recenti prestazioni: le dichiarazioni del dirigente biancoceleste All’Equipe, il direttore sportivoha parlato così del rendimento alladi Mattéo. LE PAROLE – «Al secondo giorno sembrava già un romano vero. È bravissimo a coprire il campo, ma èbravo a muovere la palla, oltre a essere un giocatore box-to-box. È un giocatore completo, fresco mentalmente, che gioca con una certa spensieratezza. Non ci vorrà molto prima che torni in. Se, la, se lui non, la ...