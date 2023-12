F1 | Ron Dennis diventa Sir | per Christian Horner arriva CBE

I due manager riceveranno le onorificenze da re Carlo III LONDRA (INGHILTERRA) - C'è un po' di Formula Uno nella lista delle onorificenze che saranno attribuite da Carlo III per il 2024., 76 anni di cui quasi 30 spesi nel circus al timone della McLaren (1980 - 2009), sarà nominato cavaliere, ottenendo dunque il titolo di Sir. Christian Horner, team principal della Red Bull, ...Il fondo sovrano del Bahrain era comunque già in possesso di una quota di ampia maggioranza, visto che dopo l'uscita di scena dinel 2017 deteneva il 75% delle azioni a fronte del 25% in ...I due manager riceveranno le onorificenze da re Carlo III LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - C'è un po' di Formula Uno nella lista delle ...Ron Dennis è stato nominato nell'elenco degli onorificenze di Re Carlo III per il nuovo anno. Nell'elenco del 2023 sono presenti due nomi noti del mondo del motorsport: Christian Horner(Red Bull Racin ...