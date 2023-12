F1 | Christian Horner | “Il problema di Sergio Perez è Max Verstappen…”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) 19 vittorie in 22 gare disputate: è stato questo lo score impressionante di Max Verstappen nel Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull è stato il despota del campionato e fin da subito ha fatto capire di avere tutto per dominare la stagione senza se e senza ma. Un connubio con la monoposto anglo-austriaca incredibile e i risultati sono stati una logica conseguenza. Riscontri tali da evidenziare le debolezze del suo compagno di squadra,. Il messicano, dopo essere stato anch’egli assai convincente, dal GP di Miami ha perso lucidità e le sue prestazioni non sono state all’altezza del suo team-mate. Finito in un loop di negatività il messicano e per lui le aspirazioni iridate sono presto tramontate. Tanti tra gli addetti ai lavori si sono chiesti se Red Bull darà seguito al rapporto con, ma le indicazioni sembrano ...