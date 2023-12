F1 | Bernie Ecclestone | “Michael Schumacher era più spietato di Max Verstappen”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il migliore pilota di tutti i tempi. Il tema è un evergreen e tra gli appassionati le considerazioni sono diverse., Lewis Hamilton, Ayrton Senna o Juan Manuel Fangio? Alle porte dell’elite ha bussato in maniera insistente Maxche, grazie ai suoi tre titoli mondiali consecutivi, e alla serie notevolissima di vittorie vuol essere preso in considerazione. A dire la sua sull’argomento è stato l’ex boss della F1,, che all’agenzia di stampa DPA si pronunciato a riguardo: “Maxha qualcosa di. Ma Max non ècome, perché il tedesco guidava senza mai pensare ai compromessi“, ha affermato. A detta dell’ex CEO del Circus, il Kaiser era ...

