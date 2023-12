F1 | Alexander Albon | “Il 2023? Il mio migliore anno Ora pensiamo al futuro”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un tredicesimo posto nella classifica piloti, con 27 punti, e il miglioramento di una vettura come la Williams che aveva necessariamente bisogno di svilupparsi. E’ unmolto orgoglioso quello che, in una lunga intervista di fineriportata da Motorsport.com, si racconta ed esprime i suoi punti di vista sul suoin F1 pensando al 2024: “Sono molto orgoglioso della mia prestazione. Non sono la persona più arrogante, ma mi riconosco il merito di aver fatto una stagione molto buona. Mi è sembrato che la maggior parte delle mie gare non siano state semplici, ci sono state gare in cui abbiamo lottato e lottato ancora per tutto il tempo”. Poi ha aggiunto: “Sento che questo è l’ambiente in cui mi trovo meglio. Per me è stato l’in F1. Il legame che ho con la ...