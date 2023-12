Ex Whirlpool | Granisso IGF | “Lavoro della Zes importante | modello che fa bene al Paese”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il 2023 si chiude con un atto di grande importanza per il futuro di Italian Green Factory e per il sito expassato formalmente sotto la nostra proprietà. La Zes Campania ha infatti rilasciato l’autorizzazione unica che consente di avviare i lavori per la riqualificazione del compendio industriale di via Argine a Napoli. In questi mesi – dopo l’assegnazione dell’area tramite il bando pubblico – abbiamo avuto modo di conoscere e confrontarci con il commissario Zes Giosy Romano e la struttura commissariale. Ne abbiamo apprezzato serietà e professionalità: unper il. Come azienda che ha deciso di investire, avviando un percorsoper Napoli e per il Mezzogiorno, ci auguriamo che unsimile, governato da onesti e scrupolosi servitori ...