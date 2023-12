Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 dicembre 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023)30. ISuperenalotto Stasera, sabato 30, alle ore 20,30 va in scena l’del gioco, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono idell’di? Di seguito idi, sabato 30, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli ...

Stasera si tiene il concorso364 . Sta per concludersi un anno ricco di vincite per la lotteria in cui si vince casa. Per vincere è necessario tentare la sorte con la ...... del SuperEnalotto e del Million DayEurojackpot venerdì 29 Dicembre 2023: i numeri di oggi 29 Dicembre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi ...Genoa e Inter si affronteranno venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” in un match valido per il diciottesimo turno di Serie A.Il Sindaco Vincenzo Servalli, ha chiesto al Prefetto di Salerno la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Tale ...