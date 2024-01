Estrazione VinciCasa di sabato 30 dicembre 2023 | i numeri di oggi

(Di sabato 30 dicembre 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. Ivincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’di, giovedì 4 Gennaio 2024. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l’esito della propria giocata.giovedì 4 Gennaio 2024: la combinazione vincente Combinazione vincentedel 4 Gennaio 2024 4 17 20 39 40 Come si gioca alConSisal potrete vincere una casa tutta vostra. Si può giocare in ricevitoria oppure online al costo di 2 euro. Per partecipare al momento concorso basta giocare una ...

Lunedi Il primo concorso del 2024 per la lotteriamette in palio la casa numero 198. Per prendere parte al concorso odierno, come ai precedenti , è necessario compilare ...Ultimaper la lotteria in cui si vince casa di Sisal. In palio anche questa domenica 31 dicembre la possibilità di vincere la casa dei propri sogni, oltre che le 200.Il Milan saluta il 2023 con una vittoria di misura, maturata per effetto di una rete di Pulisic realizzata allo scoccare dell’ora di gioco.Genoa e Inter si affronteranno venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” in un match valido per il diciottesimo turno di Serie A.