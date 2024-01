Estrazione SuperEnalotto di oggi | sabato 30 dicembre | la combinazione vincente

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto Superena Lotto di oggi , venerdì 29 dicembre . I risultati in tempo reale, con i Numeri del Lotto e del ... (ilveggente)

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto Superena Lotto di oggi , sabato 30 dicembre . I risultati in tempo reale, con i Numeri del Lotto e del ... (ilveggente)

La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali nell'di sabato 30 dicembre deluna giocata effettuata al Bar Europa di Gubbio ha messo a segno 2 cinque e 5 quattro. Nel complesso la vincita è stata di 48mila euro. ...La fortuna bacia ancora Gubbio. Nell'di sabato, 30 dicembre, infatti, un ignoto giocatore si è portata a casa 48 mila euro, realizzando due cinque e cinque quattro con una schedina giocata al Bar Europa di Via Matteotti. Non ...Il 2024 si apre con la caccia al Jacpot del superanalotto, che sfiora i 40 milioni (ha raggiunto i 39,9 milioni di euro). Stasera, martedì 2 gennaio 2024, alle ore 20 vanno in scena ...RIETI - Aspettando l’estrazione della lotteria Italia la sera del prossimo 6 gennaio e che in passato ha regalato diverse gioie al Reatino, la dea bendata è tornata ad ...