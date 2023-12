Equitazione | il tedesco Christian Ahlmann vince a Mechelen nel salto a ostacoli

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) A, in Belgio, una nuova tappa, della FEI World Cup 2023-2024 è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel concorso di. La vittoria è andata all’espertoche, in sella a Mandato van de Neerheide, si è imposto nel concorso con le barriere, al jump off (percorso netto), totalizzando il tempo di 34.23 precedendo il fortissimo svedese Henrik von Eckermann, secondo col crono di 34.67 (montando Iliana), e uno dei padroni di casa presenti in concorso, ossia il belga Gregory Wathelet (su Bond Jamesbond de Hay), terzo avendo fatto fermare il tempo a 35.23. In casa Italia, invece, c’è da registrare il 17esimo posto dell’unica azzurra presente in gara: Francesca Ciriesi, su Cape Coral, che non ha superato la prima parte di gara ...