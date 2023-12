Empoli | Caprile | “Per noi un pareggio importante”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Finalmente siamo riusciti a finire una porta con la porta inviolata. Sono contento di aver aiutato la squadra, ci meritavamo questa prestazione. È unper noi, ottenuto su un campo difficile e contro una squadra forte. Siamo lì e vogliamo giocarcela con tutti sino alla fine. La classifica va guardata relativamente, è ancora presto: essere in fondo, ci preoccupa un po’, ma stiamo crescendo. A volte abbiamo anche sfortuna sotto porta, secondo me basta una palla per sbloccarci“. Così il portiere dell’, Elia, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato ilper 0-0 in trasferta ottenuto contro il Cagliari. Proprio l’estremo difensore del team toscano è stato il protagonista del match: ha parato un rigore calciato da Viola. SportFace.