Empoli | Andreazzoli | “Pareggio giusto Dal mercato è ovvio che vorremmo migliorare situazione”

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Luci nel primo tempo, mi è piaciuta la squadra che ha avuto il piglio. Non abbiamo permesso al Cagliari di fare quello che voleva. Nella ripresa è stato esattamente il contrario e non siamo riusciti a ripetere quanto fatto nella prima frazione. Alla fine credo che il risultato sia. Faccio sempre fatica a togliere Maleh, ma siamo stati costretti a causa dell’ammonizione, così abbiamo approfittato della fine del primo tempo per non perdere lo slot. È un ragazzo molto utile, che ci è mancato nella ripresa”. Così il tecnico dell’, Aurelio, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato ilper 0-0 di oggi contro il Cagliari. “Il? Cerco di fare meno danni possibili da allenatore e di far rendere al meglio i miei calciatori. Del ...

L'resta comunque troppo basso e non riesce costruire gioco,chiede ai suoi uomini di lanciare lungo per cogliere di sorpresa la difesa sarda con le scorribande di Cambiaghi . L'...Commenta per primo Cagliari -0 - 0 Caprile 8 : fondamentale sul colpo di testa di Pavoletti, eroico sul rigore parato a ...6 : un punto difficile in un campo difficile in un vero e ...I rossoblù sprecano con Nicolas Viola (che sbaglia un rigore) l’occasione per tornare alla vittoria, e la classifica piange ...Saggiamente Andreazzoli lo lascia negli spogliatoi per non rischiare di giocare in inferiorità numerica. (DAL 45' BASTONI SV. DAL 60' RANOCCHIA 5.5: viene impiegato come mezzala al posto di Bastoni ...