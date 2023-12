Empoli | Andreazzoli | «Non abbiamo permesso nulla al Cagliari Pari giusto»

Commenta per primo Aurelioha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suocontro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: SODDISFATTO - 'Direi di si. Conoscevamo le difficoltà. Abbiamo conquistato ...Un punto importante in un ambiente importante". Così il mister dell'Aureliodopo lo zero a zero contro il Cagliari. "Era la gara che volevamo fare, soprattutto nel primo tempo, conoscevamo le difficoltà e abbiamo interpretato bene la gara Nel ...Saggiamente Andreazzoli lo lascia negli spogliatoi per non rischiare di giocare in inferiorità numerica. (DAL 45' BASTONI SV. DAL 60' RANOCCHIA 5.5: viene impiegato come mezzala al posto di Bastoni ...L'Empoli si prende il punto di Cagliari, consapevole che nella ripresa ha rischiato più volte di perdere la partita.