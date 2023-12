Elisabetta Canalis | matrimonio finito | Non era così che mi aspettavo andassero le cose

In un'intervista la showgirl ha ammesso che non si aspettava la fine del matrimonio con Brian Perry («ma abbiamo uno splendido rapporto, anche per il ... (vanityfair)

In un’intervista rilasciata a “Grazia”, Elisabetta Canalis parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con il chirurgo […] (perizona)

“A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli”. Elisabetta Canalis ... (ilfattoquotidiano)

Il 2023 si conferma anno funesto per le coppie vip. Tra matrimoni finiti in modo burrascoso e relazioni al capolinea tra accuse e recriminazioni, la ... (ilgiornale)

Comeha confermato a Grazia, il suo matrimonio con Brian Perri è senz'altro finito , e sta frequentando in questo periodo il kickboxer Georgian Cimpeanu . Non ha voluto dare molta ...e Brian Perri hanno confermato di aver deciso di divorziare dopo settimane di illazioni: erano marito e moglie da 9 anni. Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann stavano insieme dal ...Da Belén e Stefano a Meryl Streep, passando da Kylie Jenner e Travis Scott: il 2023 è stato un anno di divorzi e rotture.Il 2023 si conferma anno funesto per le coppie vip. Tra matrimoni finiti in modo burrascoso e relazioni al capolinea tra accuse e recriminazioni, la cronaca rosa del 2023 è stata tempestata di annunci ...