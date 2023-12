Elena Pero | «Sinner tra Slam e Davis | sfide e progressi degli Azzurri su Sky Sport e NOW»

Leggi su digital-news

(Di sabato 30 dicembre 2023) La stagione del tennis prende il via con l'esaltante prospettiva di avere sempre tra i protagonisti un giocatore italiano.è l'uomo più atteso dopo lo straordinario finale di anno, con la ciliegina della: ora si aspetta il salto negli. Ma la pattuglia azzurra è talentuosa con Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini pronti a sfruttare la scia di Jannik. Una stagione da vivere su Skye in streaming su NOW. Un anno all’insegna della difesa della Coppa, ma bisognerà aspettare i gironi di settembre. Invece da subito, e per ben 11 mesi, un’intera stagione di tornei in cui ogni volta si partirà con l’esaltante prospettiva di trovare tra i protagonisti un giocatore italiano. È con questo spirito che prende il via il 2024 del tennis (da vivere su Skye in ...