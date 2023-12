Elcograf | chiude lo stabilimento di Treviglio | 20 gli esuberi | 70 i lavoratori trasferiti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 dicembre 2023). Sarà sospesa da lunedì, primo gennaio, l’attività produttiva dellotrevigliese, dove al lavoro restano al momento 95 persone. La maggior parte di loro verrà trasferita negli altri siti della società a Madone, Bergamo città e Pozzo d’Adda, in provincia di Milano. Iin esubero – ha annunciato la direzione – sono invece circa 20. Fino al mese di luglio saranno in cassa integrazione straordinaria, ammortizzatore già in corso. La preoccupazione dei sindacati di categoria non è solo per chi resterà senza occupazione. “Molti, infatti, sono i dubbi che nutriamo sulla tenuta degli altri siti verso cui si svolgeranno i trasferimenti, visto che i carichi di lavoro sono attualmente davvero bassi e visto che anche quelle realtà stanno ampiamente facendo ricorso all’ammortizzazione ...