Ecco come Mussolini fu liberato dai nazisti Il carceriere del Duce | la verità sul Gran Sasso

(Di sabato 30 dicembre 2023) Operazione Quercia del 12 settembre 1943, che consentì a Benitodi evadere dal suo confino sul, non fu proprio una passeggiata di salute. I, coordinati per cielo e per aria, per lanciare un segnale forte agli Alleati prepararono una passerella ad effetto per la tecnologia dell'epoca. Un convoglio aereo planò dal cielo su Campo Imperatore per distribuirsi lungo le zone di atterraggio. Allo stesso tempo, la colonna degli autocarri con i parà tedeschi avanzò, nella valle del Raiale, passando per Paganica e Camarda, in direzione della stazione di base della funivia. Arrivati ad Assergi, in prossimità dei pagliai presenti all'epoca, al chilometro diciotto, aprì il fuoco contro una guardia forestale, Pasqualino Vitocco, che morì il giorno dopo presso l'ospedale civile dell'Aquila. La pattuglia ...