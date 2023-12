È morto Tom Wilkinson | lo spogliarellista di “Full Monty” che ha sedotto cinema e platee con l’ironia video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Se ne è andato anche lui, prima che finisse questo 2023 funestato da imponenti adii di stelle dello spettacolo: èall’età di 75 anni l’attore britannico Tom, famoso per il suo ruolo ine noto al grande pubblico – oltre che alla ristretta cerchia di studiosi e cultori del settore – per essere stato candidato due volte ai Premi Oscar come miglior attore protagonista per In the Bedroom (2001). E come miglior attore non protagonista per Michael Clayton (2007). Interprete versatile e artigiano raffinato della recitazione in salsa british,annovera nel suo palma res anche la vittoria di un Golden Globe, un Premio Bafta e un Premio Emmy. Lo scomparsa dell’attore è stata annunciata dalla sua famiglia riferisce The Telegraph. Èa 75 anni Tom ...