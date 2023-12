È morto il giornalista Paolo Graldi | era stato direttore del Mattino e del Messaggero

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ènella notte il. A dare la notizia con un post su Facebook, la moglie Simona: «L’amore della mia vita, ci ha lasciati. A tutti coloro che lo hanno amato grazie per esserci stati». Grandi, che aveva 81 anni, èinviato al Corriere della Sera edele del. Il, nato a Bologna, ma residente a Roma da molti anni, era un volto noto di diversi talk show di approfindimento televisivo.ha iniziato giovanissimo a scrivere per alcune testate locali, per trasferirsi poi a Roma per lavorare prima con ‘Paese Sera’, poi con il ‘Corriere della Sera‘ dove resterà per vent’anni. Per il quotidiano di via Solverino ècronista ...

È morto il giornalista Paolo Grandi. Nato a Bologna il 27 maggio 1942, è stato inviato al Corriere della Sera e direttore del Mattino e del Messaggero. Mario Ajello Non coltivava relazioni, curava amicizie Paolo Grandi. Non era saccente, era sapiente. Non inseguiva i politici né si faceva inseguire da loro. Non si dava arie ...Ora che Grandi non c'è più, ed è appena scomparso a 81 anni, viene da pensare a tutto ciò che lui non è stato e questo si può riassumere (anche se ne servirebbero un milione) in sette parole: non è ...