E’ morto Gil de Ferran | pilota stroncato a 56 anni da un infarto in gara

Lutto nel mondo dei motori. Gil de Ferran , ex pilota brasiliano e consulente della McLaren , è morto venerdì per un infarto mentre era al volante in ... (ilgiornaleditalia)

'Tutta la McLaren Racing è profondamente triste per la perdita di un amato componente della nostra famiglia, inviamo le condoglianze alla famiglia e agli amici di, una parte importante della ...L'ex pilota brasilianode Ferran, 56 anni, èieri a causa di un attacco di cuore che lo ha colpito mentre era al volante in pista: non c'è stato nessun incidente perchè il pilota ha fatto ...Quali sono i cibi da evitare per chi è a rischio infarto Una buona alimentazione è la chiave per la salute cardiovascolare ed evitare problemi con il colesterolo. In Italia, nonostante la dieta ...Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Il mondo dell'automobilismo piange la scomparsa di Gil de Ferran, ucciso a soli 56 anni da un infarto. L'ex pilota brasiliano in carriera ha vinto la 500 miglia di Indian ...