E’ morto Gil de Ferran | pilota stroncato a 56 anni da un infarto in gara

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il mondo dell’automobilismo piange la scomparsa di Gil de, ucciso a soli 56da un. L’exbrasiliano in carriera ha vinto la 500 miglia di Indianapolis nel 2003 ed è stato due volte campione IndyCar negli Stati Uniti. Secondo i media statunitensi deha avuto un malore mentre gareggiava con il figlio al Concours Club di Opa-locka, in Florida. Deera diventato consulente del team McLaren di Formula 1 dopo essersi ritirato. Molti protagonisti del motorsport gli hanno riservato un ultimo saluto, tra cui l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: “Sono davvero scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa di Gil de. Era una persona incredibile e un vero campione, mancherà a ...

... tra cui l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali : 'Sono davvero scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa dide Ferran. Era una persona incredibile e un ...... tra cui l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: "Sono davvero scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa dide Ferran. Era una persona incredibile e un ...Il mondo dell’automobilismo è in lutto per la prematura scomparsa di Gil de Ferran, deceduto a soli 56 anni a causa di un infarto. L’ex pilota brasiliano, celebre per la sua carriera vincente, ha trio ...Gil de Ferran non c’è più. Il 56enne brasiliano - due volte vincitore della serie Cart nel 2000 e 2001 e della Indy 500 nel 2003, sempre per Roger Penske -, è stato stroncato da un attacco di cuore.