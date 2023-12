È l' irrilevanza la cifra politica di Forza Italia nel governo Meloni

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Noi disiamo molto soddisfatti”, ha detto al Corriere della Sera riferendosi al Superbonus. Eppure Antonio Tajani non ha ottenuto praticamente nulla ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... e solo per il rientro del debito, stando alle nuove regole, avremo bisogno di unatra i 15 e ... certificandone subalternità e. Questo disastro imporrà al Paese tagli e tasse negli ...... da Scholz e Macron sarebbe arrivata un'apertura di massima a scongelare il 50% della, quindi ... Una nuova legislatura nel limbo dell'non avrebbe alcun senso. E qualche mese fa, ...Le cause perse di Tajani, dal Mes al Superbonus, passando per la maggior tutela e l'aumento delle pensioni, mostrano un partito senza idee, amante della spesa pubblica e vagamente antieuropeista, che ...Sottolinea il presidente dei costruttori edili: «Nel terzo trimestre 2023 la produzione industriale del Veneto è calata del 2,7%, e il fatturato delle imprese di costruzione è sceso dello 0,4%, dopo c ...