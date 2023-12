È il sogno del Napoli per il centrocampo | l’indizio sull’affare fa sognare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 dicembre 2023) Possibile indizio di mercato in casa. Alquanto sorprendente, infatti, la scelta dell’allenatore dell’obiettivo azzurro. In casasi cerca di evadere un minimo da quanto accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore, con i partenopei in piena crisi sprofondati all’8° posto in classifica. Come fare? Molto semplice, concentrarsi a pieno sul calciomercato invernale, che potrebbe regalare più di qualche colpo in entrata agli azzurri. Sorprende dunque la scelta da parte del mister dell’obiettivo targato, escluso dall’undici titolare dell’imminente match. Panchina per Samardzic, ilosserva Alle ore 15 dell’odierna giornata del 30 dicembre è avvenuto il calcio d’inizio della sfida fra Udinese e Bologna. Un incontro alquanto delicato, che vede i felsinei chiamati al trionfo per mantenere il proprio ...