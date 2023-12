È caos treni in Francia e in Inghilterra | soppresse le corse

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sono state annullate temporaneamente ledeiEurostar che attraversano la Manica collegando lacon il Regno Unito. Eurostar ha annunciato oggi la cancellazione di almeno una parte deiin partenza per Londra o in arrivo a causa dell'allagamento di una galleria nel sud dell'. Secondo quanto riferiscono i media francesi, poco dopo l'annuncio della compagnia, anche la stazione Gare du Nord di Parigi ha reso noto che tutte leEurostar erano state cancellate fino alle 17 di oggi. Fino a ora sono stateledi 29. «A causa di un problema infrastrutturale sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, sabato 30 dicembre saremo costretti a cancellare alcunida o ...

tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancella ti per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. ... (ilfattoquotidiano)

Bollino nero per i trasporti ferroviari che collegano il Regno Unito all’ Europa . tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati ... (open.online)

Migliaia di passeggeri a piedi Sono migliaia i passeggeri lasciati a piedi in uno dei fine settimana più affollati dell'anno per i. L'interruzione della linea ferroviaria, infatti, sta avendo ...Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostrisulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata", si legge nel comunicato. Migliaia di ...Sono state annullate temporaneamente le corse dei treni Eurostar che attraversano la Manica collegando la Francia con il Regno Unito. Eurostar ha ...Roma, 30 dic. (askanews) – In un video pubblicato sull’account social della Southeastern Railway, si vede una cascata d’acqua che si riversa in un tunnel utilizzato dai treni Eurostar, vicino alla sta ...