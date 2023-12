È allarme sextortion | di cosa si tratta e come difendersi

Più frodi online, più casi di, soprattutto tra i minori, 40 milioni di euro sottratti ... il cui continuo e vertiginoso incremento rappresenta un segnale dida non sottovalutare'. L'...... il cui continuo e vertiginoso incremento rappresenta un segnale dida non sottovalutare tanto da portare a un incremento dei siti monitorati da parte della polizia postale, passati a 178.756 ...Aumentano i minori vittime di sextortion, in calo i numeri sugli adescamenti online e il cyberbullismo: ecco cosa dice il report 2023 della Polizia Postale ...Attività costante della Polizia postale nel contrasto alla pedopornografia con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che si ...