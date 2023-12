Due bollini rosa al Cardinal Massaia per l' attenzione alla salute femminile

La Fondazione Onda ha assegnato all'ospedale astigiano, anche per il biennio 2024/2025,rosa a riconoscimento delle attività svolte anche in ottica di medicina di genere attenta alle ......altripunti riguardano l'aumento delle energie rinnovabili (almeno il 42,5%)e dei mezzi di trasporto collettivi: sono stati classificati come "improbabili ma incerti". Quasi tutti verdi i...L’Ospedale Cardinal Massaia si conferma fra le migliori strutture italiane per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle ...Si registra traffico intenso in vista del Capodanno al traforo del Monte Bianco. Da metà pomeriggio il tempo di attesa sul piazzale italiano per i veicoli diretti in Francia è salito a due ore. (ANSA) ...