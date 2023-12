Dragusin frena l'Inter e accende il mercato | Tottenham in pole | è sfida alla Serie A

(Di sabato 30 dicembre 2023) Secontinuerà a giocare come stasera, l'impressione è che i 30 milioni chiesti dal Genoa possano aumentare. Al momento...

A Marassi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

DECISIVO VS INTER - Intanto staseraè stato il primo giocatore ad aver segnato all'Inter un gol da palla inattiva. Calcio d'angolo di Gudmundsson e testata di, che salta ......l'appuntamento con il titolo di campioni d'inverno Dopo quattro vittorie consecutive l'Inter... Tutti nel primo tempo di i due gol: al vantaggio nerazzurro con Arnautovic al 42', replica...E' stato un ottimo 2023. Più gioco e meglio sto". Sul gol incassato: "Avevo Bani, non l'ho seguito e ho cercato con la frenata di andare sulla traiettoria, ma era difficile. E' stato bravo Dragusin, ...Retegui, Malinovsky e Gudmundsson cercano di impensierire la retroguardia nerazzurra. Arnautovic è ispirato, ma questa sera i padroni di casa non stanno a guardare. Inzaghi mette mano ai cambi ...