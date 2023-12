Dragusin al Napoli | il Genoa chiede 30 milioni Sky Sport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 dicembre 2023) Massimo Ugolini da Skyfa il punto sul mercato invernale del. Ugolini dice che alServe un difensore centrale e aggiunge: «forse anche Ostigard è in uscita». Ostigard potrebbe essere diretto aled è proprio delil difensore che piace alla società di De Laurentiis. Si tratta dima – aggiunge Ugolini – «ilper luitrenta, una cifra importante».ha 21 anni, gioca appunto nella squadra di Gilardino, ieri sera ha segnato il gol del pareggio contro l’Inter di Inzaghi. Nel 2023 è stato eletto miglior calciatore romeno. Ha tredici presenze in Nazionale. Lo scorso anno, in Serie B sempre col, ha segnato quattro reti. Quest’anno in ...