Drag Race Italia | Lina Galore | “Il patriarcato è genitore dell’omotransfobia La mia è una vittoria politica | in Italia essere drag è un atto rivoluzionario”

Lina Galore ha vinto Drag Race Italia 2023. È lei la nuova “ Italia ’s Next Drag Superstar”, premiata durante il gran finale della terza stagione del ... (luce.lanazione)

Lina Galore ha vinto Drag Race Italia 2023. È lei la nuova ' Italia 's Next Drag Superstar", premiata durante il gran ... (247.libero)

LINA GALORE È LA VINCITRICE DELLA TERZA EDIZIONE DI DRAG RACE ITALIA

LINA GALORE è un nome d’arte. Guarda al cinema, ad Eduardo De Filippo e all’amore. «LINA», come la Sastri di Natale in casa Cupiello. «GALORE», come ... (panorama)