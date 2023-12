Donne | vi insegno a difendervi | l' esperta di Krav Maga spiega come mettere ko gli uomini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Mettiti davanti allo specchio. Stendi le braccia in avanti. Falle ruotare. E guardati alle spalle. C'è uno spazio vitale tra te e gli altri che nessuno può invadere. A meno che tu non lo voglia. È lo spazio del rispetto, dell'autostima, della considerazione di sé. Ed è anche quello che ti consente di evitare aggressioni fisiche. Parte tutto da lì, dal tuo centro. Se provi ad alzare lo sguardo, a cambiare postura, a essere sicura, ma soprattutto a non far vedere che hai paura, il suo metodo è infallibile. Gabrielle Fellus,di difesa personale, è l'unica donna in Italia ad aver raggiunto il livello “Expert” di. Il sistema di difesa di origine israeliana nato negli anni Sessanta per contrastare le aggressioni antisemite, utilizzato poi anche dalle unità delle forze di difesa israeliane, e messo a punto combinando ...