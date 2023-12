DOMENICA IN | L’OROSCOPO 2024 DI PAOLO FOX E TANTI VIP NEL SALOTTO DI MARA VENIER

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 30 dicembre 2023)31 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, ultima puntata del 2023 diIn tradiFox eospiti.è pronta ad accogliere agli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una parata di vip per festeggiare con il grande pubblico che la segue da decenni con immutato affetto l’ultimo giorno del 2023 e fare gli auguri in vista del Veglione di Capodanno, condotto su Rai1 in prima serata da Amadeus subito dopo il tradizionale messaggio del Presidente Sergio Mattarella.gli ospiti e le sorprese in studi aIn. La puntata si aprirà con la partecipazione dell’attore e regista Alessandro Siani, che interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, al ...