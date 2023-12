“Dolori fortissimi | sta male” Ansia per Il volto di Canale 5 | incinta | finisce al pronto soccorso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Grande preoccupazione per ildi5,da diversi mesi, finita in ospedale nelle ultime ore. L’annuncio è stato fatto dalla giovane e anche dal suo compagno famoso, che ha voluto fare un aggiornamento sulle condizioni di salute della sua dolce metà. Recentemente era stato lui a sentirsiin più di una circostanza e ora è toccato purtroppo a lei. Ildi5, che èda alcuni mesi e tra poco tempo diventerà finalmente mamma, si è presentata alper problemi di salute. Inevitabile il suo trasferimento in ospedale della ragazza, che ha detto: “Ancora ko. Purtroppo in questi ultimi mesi lo stomaco non mi dà tregua e continuo ad avere attacchi di dolore acuto, che fanno fatica ad ...