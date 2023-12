Dolly Parton chiama a sorpresa un fan malato terminale e canta ' I will always love you'

Kate Middleton ha inviatato in maniera ufficiale una cantante a prendere un tè a Buckingham Palace, ma la risposta non è stata quella immaginata. La ... (leggo)

Dolly Parton - oltre gli strass c'è di più (i Måneskin - per esempio)

Criticata (e amata) da sempre per il look too much, Dolly Parton ha fatto del suo essere splendidamente eccessiva il suo marchio di fabbrica. Lei ... (vanityfair)