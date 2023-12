Docenti precari senza stipendio Lettera

(Di sabato 30 dicembre 2023) Inviata da Monica Vercelli - Sono una docente di "Diritto" laureata in Giurisprudenza, amo la Costituzione Italiana, legge fondamentale del nostro Stato, cerco di trasmettere ai miei alunni i valori ed il riconoscimento dei diritti fondamentali da essa tutelati e continuamente violati; in particolare l'art. 36 della Costituzione prescrive che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e dev'essere costantemente adeguata al costo della vita e garantire il sostentamento" . L'articolo .

Si avvicina il periodo natalizio e la relativa sospensione delle lezioni per le festività, ma i docenti non sono in ferie , non sono obbligati a ... (orizzontescuola)

Protestano i Precari della scuola. Gli insegnanti, impegnati in contratti brevi, sono senza stipendi o da mesi. Tale problema non è una novità, ma ... (orizzontescuola)

Sono i diretti interessati a confermarlo : "Personalmente " ha ammesso una docente a Quotidiano.net - sono in grossissime difficoltà . Non sono più ... (247.libero)

