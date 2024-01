Disabili | Aisla contro Regione Lombardia | Taglia sussidi per caregiver

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - La Giunta diha deliberato all’unanimità il taglio sulle Misure B1 e B2 relative allatà gravissima e grave, supportate con risorse statali del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e con risorse regionali. Tali misure storicame

: "Ci saranno effetti pesantissimi" " Altra organizzazione sulle barricate contro questi tagli è. "L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Disabilità, Elena Lucchini , non ha ...Sono circa 11.000 le persone che in Lombardia convivono con una gravissima disabilità - rimarca- Dal 2024, circa 3.000 di questigravissimi che vengono assistiti "solo" dal caregiver ...La Regione Lombardia taglia il contributo economico destinato ai caregiver famigliari per l’assistenza domiciliare alle persone con gravissima disabilità. Si tratta dell’esito della delibera 1669 appr ...Il Piano nazionale non autosufficienza: dal 1° giugno i contributi ai familiari sostituiti da servizi erogati dai Comuni. Ledha fa appello al ministero, Aisla attacca la Regione. Le opposizioni: "Ecco ...