Disabili | Aisla contro Regione Lombardia | Taglia sussidi per caregiver

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - La Giunta diha deliberato all'unanimità il taglio sulle Misure B1 e B2 relative allatà gravissima e grave, supportate con risorse statali del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e con risorse regionali. Tali misure storicamente hanno sempre garantito un contributo mensile per valorizzare l'assistenza fornita dalfamiliare. Così, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, protesta per la "scelta inaccettabile". Con questa misura "metterà in difficoltà più di 7.000 famiglie già duramente provate dalla malattia, di queste circa 1.000 con Sla”.ha sollevato ripetutamente nei giorni scorsi le preoccupazioni interpretative della ...