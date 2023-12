Dimarco | «Inter | i sogni ti portano lontano! Ai tifosi dico una cosa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha rinnovato il suo contratto con l’e non riesce a nascondere tutta la sua gioia. L’esterno italiano,venuto aTV, manda un messaggio aie ripensa al Federico del passato: di seguito le sue dichiarazioni FELICE – Federicoè felicissimo per il rinnovo di contratto con l’: «Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore, sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la società e fortemente io.direi al Federico che giocava nei pulcini? Gli direi di credere neiperché ilontano, aiutano a crescere e a me fortunatamente hanno aiutato a giocare nella squadra del mio cuore». SQUADRA – ...